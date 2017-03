Lega Pro, la Figc: «A Catania minuto di silenzio per un pregiudicato: fatto gravissimo»

CATANIA - "A Catania è stato osservato un minuto di silenzio per un pregiudicato: è un fatto gravissimo". Il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, ha rilasciato queste dichiarazioni alla Commisione parlamentare antimafia, segnalando un fatto che potrebbe far discutere molto nei prossimi giorni: "Ci ha meravigliato che durante la partita Catania-Matera del 2 febbraio è stato dato minuto raccoglimento in memoria di Ciccio Famoso, noto pregiudicato e ultras. Lo abbiamo appreso dalla questura di Catania. Su questo fatto abbiamo aperto procedimento perché la società ha chiesto il minuto di raccoglimento per Ciccio Famoso e la Lega Pro ha autorizzato. Per me è un fatto grave".

APERTO UN PROCEDIMENTO - La Figc sta indagando su chi ha dato l'autorizzazione. "Il procedimento è aperto e riguarda il tesserato che ha dato l'autorizzazione: il presidente della Lega Pro non ne sapeva nulla. Chi ha chiesto l'autorizzazione, sono certo che sapesse chi fosse Ciccio Famoso" ha proseguito Pecoraro, rispondendo alle domande di uno dei due coordinatori del comitato Mafia e Sport, Angelo Attaguile.

TUTTO SULLA LEGA PRO