Serie C Vicenza-Padova, decide Guidone: il derby termina 0-1

VICENZA - Una rete di Guidone all'80' vale il successo del Padova capolista che espugna il Menti nel derby veneto contro il Vicenza. Primo tempo senza particolari emozioni, con il Vicenza che crea qualcosa di più con i tentativi di Alimi e De Giorgio. Nella ripresa, il Padova cresce e crea numerose occasioni, trovando la rete al 35', con Guidone, che arriva sulla corta respinta di Valentini e insacca. Tre punti che consolidano la prima posizione di classifica del Padova, che sale a quota 41 punti, con il Renate secondo in classifica a -8.

LE ALTRE GARE DEL GIRONE - Il Sudtirol batte la Triestina 2-1. Altoatesini in vantaggio ad inizio ripresa con Costantino, ma la Triestina trova il pareggio al 24', con Bracaletti su calcio di rigore (fallo di Tait su Mensah). Nel finale decide il match l'autorete di Bajic. Il Sudtirol trova il suo dodicesimo risultato utile di fila e sale a quota 31 punti. La Triestina resta ferma a 26. Una rete di Spoljarcic vale i tre punti per il Santarcangelo nella gara con l'Albinoleffe: i clementini si portano a quota 22 punti, mentre l'Albinoleffe resta a 29. Parità tra Pordenone e Bassano: botta e risposta nella prima frazione di gioco, con gli ospiti che si portano avanti con Diop al 30' e i padroni di casa che replicano con Formiconi al 34'. Il Pordenone sale a 27, il Bassano a 29. Vittoria esterna della Fermana sul campo del Mestre, decide la rete di Manè. La Fermana sale a 26, avvicinando il Mestre, che resta fermo a 27. Parità tra Fano e FeralpiSalò: gli ospiti gardesani vanno in vantaggio al 32' della prima frazione di gioco con Voltan, ad inizio ripresa Fioretti pareggia. Feralpi che sale a 33, Fano che si porta a 16. Stesso risultato, 1-1, con il quale si chiude Sambenedettese-Gubbio. Ospiti in vantaggio ad inizio ripresa con Marchi; pareggiano i padroni di casa con Rapisarda all'80'. La Sambenedettese sale a 33, il Gubbio a 23. Uno a uno anche tra Ravenna e Teramo, coi padroni di casa che riprendono il risultato al 5' di recupero con la rete di Maistrello. Gli ospiti erano passati in vantaggio con la rete di Bacio Terracino messa a segno al 37' della prima frazione di gioco su calcio di rigore (assegnato per un contatto in area tra Fratangelo e Barzaghi). Ravenna che sale a 23, Teramo a 22.

