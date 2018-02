Serie C Alessandria e Cuneo, doppio pareggio

LECCE - Il Lecce allunga ancora. L’undici di Liverani pareggia con lo score di 0-0 in Sicilia contro la Sicula Leonzio. Un risultato utile perché il Catania crolla in Puglia, di fronte al Monopoli: netto il 5-0 incassato dalla squadra di Lucarelli. I punti di distacco tra la prima e la seconda adesso sono saliti a quota 7. Il Catania è già in ritiro a Torre del Grifo dopo la manita subita. Casertana, Bisceglie e Catanzaro si impongo in trasferta, successi interni per Matera, Rende e Trapani, sempre più terza forza del girone C di Serie C.

I RISULTATI

Akragas-Catanzaro 1-2

Matera-Siracusa 2-0

Trapani-Paganese 4-1

Juve Stabia-Bisceglie 0-2

Monopoli-Catania 5-0

Rende-Racing Fondi 3-0

Sicula Leonzio-Lecce 0-0

Virtus Francavilla-Casertana 0-1

GIRONE A - Doppio pareggio per Alessandria e Cuneo che non vanno oltre lo 0-0 contro Monza e Lucchese. Successi in esterna per Pisa, Olbia e Siena. I bianconeri sbancano il campo della Giana Erminio per 0-1 (a segno Marotta) e si portano a 2 punti dalla capolista Livorno che però ha giocato una partita in meno.

I RISULTATI

Arzachena-Pisa 3-4

Giana Erminio-Siena 0-1

Pistoiese-Olbia 1-2

Pro Piacenza-Viterbese 3-1

Gavorrano-Piacenza 1-0

Lucchese-Cuneo 0-0

Alessandria-Monza 0-0

Carrarese-Prato 4-0

Pontedera-Arezzo 0-0

