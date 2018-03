Serie C, spettacolo Mestre-Pordenone. Conferma FeralpiSalo

MESTRE - C'è una grande vincitrice in questa giornata del girone B di Serie C: il Padova. La capolista non ha giocato (affronterà domani il Bassano nel posticipo del lunedì), ma ha tirato un sospiro di sollievo dopo il 2-2 della Reggiana in casa della Fermana. In caso di successo, i granata potevano portarsi a -7 dai veneti con una ulteriore partita in meno da giocare. Dopo essere andati avanti con Riverola e Cattaneo, gli emiliani si sono fatti rimontare dai gialloblu, in gol con Petrucci e Lupoli nel finale. La FeralpiSalo soffre, ma la spunta a Gubbio grazie alla rete di Marchi nel secondo tempo, confermandosi una formazione d'altissima classifica. Il Ravenna vince 0-1 a Bergamo con l'Albinoleffe, mentre pareggiano 0-0 Sudtirol-Renate, Triestina-Vicenza e Teramo-Santarcangelo. Gol e spettacolo nel derby del triveneto tra Mestre e Pordenone. Finisce 4-3 per gli arancioni che esultano con Perna, Neto Pereira, Sottovia e Fabbri. Per gli ospiti reti di Misuraca, Stefani e Berrettoni.

TUTTO SULLA SERIE C

IL GIRONE C - Nel gruppo del centro-sud rallentano sia il Lecce che il Catania, rispettivamente prima e seconda della classifica. Il rimpianto più grande lo hanno i rossoazzurri che potevano portarsi a -5 dalla vetta con una gara da recuperare e invece fanno 0-0 con la Sicula Leonzio, stesso risultato di Lecce-Matera. Molto bene il Trapani di Calori che vince a Catanzaro 1-2 con le reti di Polidori ed Evacuo e aggancia così il Catania. Show della Juve Stabia che rifila un netto 7-0 all'Akragas: Mastalli, Paponi, Strefezza, Canotto e Simeri (tripletta) i marcatori. La Paganese si impone sul Rende 3-0 e respira ossigeno in chiave salvezza, così come il Racing Fondi, a cui basta Mastropietro per avere la meglio sulla Fidelis Andria nel delicato e fondamentale scontro diretto. Torna a vincere il Monopoli e per Scienza l'1-2 in casa della Reggina porta punti pesanti in vista dei playoff. La Casertana fa il colpo grosso a Siracusa con Turchetta, Bisceglie e Cosenza pareggiano 0-0.

I RISULTATI

Girone A

Catanzaro-Trapani 1-2

Juve Stabia-Akragas 7-0

Paganese-Rende 3-0

Racing Fondi-Fidelis Andria 1-0

Reggina-Monopoli 1-2

Biscegli-Cosenza 0-0

Lecce-Matera 0-0

Sicula Leonzio-Catania 0-0

Siracusa Calcio - Casertana 0-1

Girone B

Albinoleffe-Ravenna 0-1

Sudtirol-Renate 0-0

Mestre-Pordenone 4-3

Triestina-Vicenza 0-0

Fermana-Reggiana 2-2

Gubbio-FeralpiSalo 0-1

Teramo-Santarcangelo 0-0