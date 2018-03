Serie C Alessandria, che tris: doppietta Marconi

SIENA - Livorno e Siena non steccano nel turno successivo alla scontro diretto. La doppietta di Murilo e il gol di Vantaggiato (1-3 nella tana della Viterbese) permettono alla capolista di restare davanti con 2 punti di vantaggio sui bianconeri, capaci di domare la Pistoiese con il punteggio di 2-0 con i sigilli di Gerli e Santini. Cadono Pisa, Prato e Cuneo, solo pari per l’Arezzo che non va oltre lo 0-0 di fronte al Gavorrano. L’Alessandria, invece, cala un tris in Sardegna contro l’Olbia e sale al quinto posto nel girone A di Serie C. Per i grigi vanno a segno Gonzalez e Marconi due volte.

I RISULTATI

Cuneo-Pontedera 0-2

Olbia-Alessandria 1-3

Arezzo-Gavorrano 0-0

Prato-Lucchese 0-1

Monza-Pro Piacenza 2-0

Piacenza-Giana Erminio 1-1

Pisa-Carrarese 0-2

Siena-Pistoiese 2-0

Viterbese-Livorno 1-3

TUTTO SULLA SERIE C