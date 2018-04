Livorno, basta il pari per tornare in Serie B

Segna ancora Vantaggiato e il Siena crolla in casa: gli amaranto chiudono al primo posto del girone A twitta

LIVORNO - Dopo due anni di purgatorio, il Livorno stacca il passa per la Serie B. Merito del pareggio interno contro la Carrarese (1-1) e la sconfitta del Siena (0-2). La squadra di Sottil, dunque, ha conquistato la promozione diretta e matematica nel campionato cadetto. Missione compiuta con una giornata d’anticipo nel girone A di Serie C perchè il Livorno ha 3 punti di vantaggio sul Siena (67 contro 64) e gli scontri diretti a favore. Anche oggi ha segnato Vantaggiato: il bomber degli amaranto è arrivato a quota 17 centri in questa stagione trionfale. Grande festa nella città toscana. E impazza sui social #boiadè...

I RISULTATI

Arezzo-Pisa 1-0

Cuneo-Monza 0-1

Giana Erminio-Gavorrano 4-3

Livorno-Carrarese 1-1

Olbia-Viterbese 0-1

Pistoiese-Alessandria 2-1

Pontedera-Prato 2-0

Pro Piacenza-Arzachena 4-1

Siena-Piacenza 0-2

TUTTO SULLA SERIE C