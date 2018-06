Serie C, Cia beffa il Cosenza. Catania sconfitto a Siena

SIENA - Le semifinali dei play off di Serie C sorridono ai padroni di casa. Il Siena, infatti, ha messo sotto il Catania con il punteggio di 1-0: decisivo al minuto 69' il colpo di testa di Marotta che anticipa in uscita Pisseri. Anche il Sudtirol è riuscito a battere il Cosenza per 1-0. Al fotofinish va a segno (in mischia) Michael Cia, entrato in campo a gara in corso. Nulla di definitivo: domenica si giocheranno le stesse partite a campi invertiti. Serve una doppia impresa in Calabria e in Sicilia. In palio ci sono due posti per la finalissima che mette in palio l'unico e ultimo biglietto per la Serie B.

TUTTO SULLA SERIE C