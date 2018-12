Serie C Alessandria-Juventus U23, Mavididi vale tre punti: 0-1

ALESSANDRIA - Vittoria esterna per la Juventus Under 23 di Zironelli che raccoglie tre punti al Moccagatta di Alessandria grazie alla rete messa a segno da Mavdidi nel corso della prima frazione di gioco. Il gol partita arriva al 20' quando Olivieri, recuperata palla a Bellazzini, se ne va verso la porta avversaria per poi servire Mavdidi che insacca il vantaggio bianconero. L'Alessandria reagisce a caccia del pari, ma senza successo, dapprima con De Luca, poi con Santini. Nella ripresa, affiora la stachezza su entrambi i fronti e a risentirne è la precisione della manovra. Facile per Del Favero la punizione di Bellazzini, dall'altra parte Cucchietti non ha maggiori preoccupazioni sul tentativo di Olivieri. Buona l'occasione che al 32' capita sulla testa di Santini: palla di un soffio a lato su cross di Agostinone. Nei minuti finali, ottimo il salvataggio di Del Favero sulla conclusione ravvicinata di Rocco. Sul fronte opposto, provvidenziale il recupero di Gerace sulla pericolosa iniziativa di Mavdidi. Con questi tre punti i bianconeri si portano a quota 21 punti sorpassando proprio l'Alessandria, ferma a 18.

LE ALTRE GARE DEL GIRONE - In vetta al girone la Pro Vercelli espugna il Garilli di Piacenza e affianca in testa alla classifica proprio la squadra di Franzini: decide la marcatura di Morra nel finale di ripresa. Reti inviolate tra Arezzo (che colpisce un palo nel primo tempo con Brunori) e Lucchese. Zero a zero il finale anche per Cuneo-Pisa, con i piemontesi che salgono a 23, i nerazzurri a 30. La rete in avvio messa a segno da Eusepi vale i tre punti per il Novara che supera di misura il Pontedera e si porta a 26 punti in classifica, avvicinando il Pontedera fermo a 28. La Pistoiese batte la Pro Patria 3-1: reti di Fanucchi e Cellini (doppietta), inutile il momentaneo pari di Le Noci. Reti inviolate nel lunch match tra Entella e Gozzano: gli ospiti allenati da Soda riescono a mantenere l'imbattibilità esterna (nonostante il rosso rimediato da Petris al 31' della ripresa) e salgono a 22 punti, mentre l'Entella chiude l'anno solare a quota 30. Non si è disputata Siena-Pro Piacenza: come annunciato la squadra ospite non si è presentata allo stadio, nei prossimi giorni la decisione del Giudice Sportivo in merito alla vittoria a tavolino della Robur. E' di 1-1 il finale di Olbia-Albissola: al vantaggio locale di Ogunseye replica nel finale Damonte. La Carrarese, con un uno-due nel finale ha ragione dell'Arzachena. Il risultato si sblocca al 28' della ripresa con Ricci, raddoppia al 34' Agyei

Entella-Gozzano 0-0

Alessandria-Juventus U23 0-1

Arezzo-Lucchese 0-0

Carrarese-Arzachena 2-0

Cuneo-Pisa 0-0

Novara-Pontedera 1-0

Olbia-Albissola 1-1

Piacenza-Pro Vercelli 0-1

Pistoiese-Pro Patria 3-1

Siena-Pro Piacenza non disputata

GIRONE B - Importante successo del Teramo che batte il Sudtirol per due reti a zero. Succede tutto nel finale di gara, quando i padroni di casa vanno in vantaggio grazie a Bacio Terracino (29' st) e poi la chiudono con De Grazia (43'). Tra una rete e l'altra gli altoatesini erano rimasti con un uomo in meno a motivo del secondo giallo rimediato da Oneto. Il Teramo sale a 23, Sudtirol fermo a 27. Tra Rimini e Ternana la vincitrice è la nebbia: troppo poca la visibilità al Romeo Neri per proseguire la gara, sospesa dall'arbitro al 21' e rinviata a data da destinarsi.



Teramo-Sudtirol 2-0

Rimini-Ternana sospesa per nebbia

GIRONE C - Una rete di Carlini vale i tre punti per la Juve Stabia nella gara contro il Siracusa. La capolista continua a viaggiare a vele spiegate e chiude l'anno solare con un successo e da imbattuta. Le vespe di mister Caserta salgono a quota 46; gli aretusei di Raciti, che non vincono dal 18 novembre, restano fermi a quota 15. Il Catania sigla entrambi i gol nella ripresa contro il Monopoli: Lodi e Angiulli affossano i biancoverdi, 2018 concluso in bellezza dagli etnei. Potenza strapazzato a domicilio dal Catanzaro: i giallorossi triturano 5-1 i lucani con Eklu, Maita, Fischnaller e doppietta di D'Ursi, inutile il gol di Di Somma. Nella sfida tutta amaranto con la Reggina, il Trapani si salva solo al 92' con il rigore realizzato da Corapi: fino a quel momento aveva retto il gol di Ridolfi in apertura. Impresa della Paganese contro il Rende: biancorossi in vantaggio con Vivacqua, Cappiello e Gaeta firmano la rimonta degli ospiti che ottengono 3 punti d'oro in chiave salvezza. Tutto facile (4-0) per il Rieti contro il Matera: Gondo apre le danze, l'autorete di De Marco e i sigilli di Todorov e Maistro lanciano i laziali. La Viterbese continua la sua risalita vincendo in Sicilia contro la Sicula Leonzio: Pacilli e Polidori in rete per i gialloblu. Vibonese vittoriosa davanti al pubblico di casa: Prezioso e Collodel puniscono un Bisceglie come al solito impalpabile in trasferta.



I RISULTATI

Juve Stabia-Siracusa 1-0

Catania-Monopoli 2-0

Potenza-Catanzaro 1-5

Reggina-Trapani 1-1

Rende-Paganese 1-2

Rieti-Matera 4-0

Sicula Leonzio-Viterbese 0-2

Vibonese-Bisceglie 2-0

Cavese-Casertana 18.30