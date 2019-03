Serie C, Ternana-Monza 0-1: Negro lancia i brianzoli. Casertana-Juve Stabia 0-0

TERNI – Il Monza continua la rincorsa playoff. I biancorossi espugnano 1-0 il campo di una Ternana sempre più in crisi grazie al colpo di testa di Negro, al 55'. Con questa vittoria i brianzoli raggiungono il quarto posto a quota 46, lasciando gli umbri (a secco di vittorie dal 27 dicembre) fermi a 33 punti.

LA PARTITA – I primi 20' scorrono via senza particolari sussulti, fatta eccezione per alcuni calci di punizione che non creano pericoli. Al 23', però, è la Ternana ad andare vicinissima al vantaggio: Marilungo impatta di testa, ma la palla esce di un soffio. Il Monza si fa vedere al 40' con Palazzi, ma il suo tiro-cross viene intuito da Iannarilli. Termina così un primo tempo avaro di occasioni da rete. Nella ripresa i brianzoli trovano il gol del vantaggio: siamo al 55' quando Chiricò, su punizione, trova la testa di Negro che insacca, 0-1 Monza. Le fere reagiscono ma non impensieriscono più di tanto Guarna, fino all'80', quando Brighenti raccoglie l'assist di Galli e tira in porta, ma trova la reattività di Iannarilli che respinge di ginocchio. Al 94' ultimo acuto dei padroni di casa con Palumbo: la sua conclusione respinta da Guarna trova la ribattuta di Paghera che però coglie solo l'esterno della rete.

TUTTO SULLA SERIE C

GIRONE B - Dopo un primo tempo giocato meglio, la Ternana esce dal campo e perde contro il Monza: Negro di testa consegna ai brianzoli la vittoria esterna che mancava dal 22 dicembre. Pordenone e Sambenedettese si fermano sull'1-1: Gavazzi apre per i ramarri, ma i marchigiani rispondono dopo 10' con Fissore, giocando anche meglio nella ripresa. Selleri realizza il gol che permette al Ravenna di espugnare il fortino del Renate: 0-1. FeralpiSalò e Sudtirol impattano sull'1-1: avanti gli altoatesini con Romero, pareggia subito l'airone Caracciolo. Sgarbo della Giana Erminio alla Triestina seconda in classifica: i biancocelesti, autori di un'ottima gara, pareggiano a 9' dalla fine con Perna il gol alabardato di Maracchi. Pari 1-1 tra Rimini e Gubbio, succede tutto nel finale: al vantaggio ospite di Malaccari all'82' risponde 2' più tardi Buonaventura. Colpo esterno della Fermana che, grazie a Malcore, supera 1-0 il Teramo. Vis Pesaro e Virtus Verona non si fanno male, nelle Marche termina a reti bianche.

I RISULTATI

Ternana-Monza 0-1

FeralpiSalò-Sudtirol 1-1

Giana Erminio-Triestina 1-1

Pordenone-Sambenedettese 1-1

Renate-Ravenna 0-1

Rimini-Gubbio 1-1

Teramo-Fermana 0-1

Vicenza-Imolese 0-0

Vis Pesaro-Virtus Verona 0-0

GIRONE C - Il Catania va sotto con il Potenza a causa del gol di Giosa, ma Di Piazza nella ripresa pareggia per gli etnei, ora a 51 punti in classifica; lucani a 36. La doppietta di Fella consegna la vittoria alla Cavese contro il Siracusa: campani dieci punti sopra agli aretusei, 35 punti a 25. Il derby laziale va al Rieti: agli azzurrogranata basta il gol di Marchi nel primo tempo per superare la Viterbese. Tra Sicula Leonzio e Paganese tutto avviene nel primo tempo: apre Di Renzo per gli ospiti, pareggia Dubickas per i bianconeri prima di una ripresa inframmmezzata da troppe interruzioni; siciliani a 32 punti, 11 per i campani. La Vibonese, ospite della Virtus Francavilla, trova il pareggio nel finale di gara, dopo essere stata tutta la partita sotto per il gol di Folorunsho su rigore: ci pensa Scaccabarozzi a fare 1-1 al 91' e portare i suoi al settimo posto in classifica con 37 punti, 3 in più dei pugliesi. Colpo grosso del Bisceglie che batte 1-0 il Catanzaro grazie alla rete di Triarico nella ripresa. Nerazzuri ora a quota 26, i giallorossi restano a 51 punti. La capolista Juve Stabia non va oltre il pari nel derby con la Casertana: al Pinto termina 0-0.

I RISULTATI

Sicula Leonzio-Paganese 1-1

Cavese-Siracusa 2-0

Virtus Francavilla-Vibonese 1-1

Rieti-Viterbese 1-0

Catania-Potenza 1-1

Bisceglie-Catanzaro 1-0

Casertana-Juve Stabia 0-0