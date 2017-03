Juventus, Pjaca ko con la Croazia

TORINO - Juventus in ansia. Marko Pjaca, durante l’amichevole con l’Estonia, è uscito per infortunio. L’attaccante ha lasciato il campo al 65’ in barella e con le mani sul volto per un problema al ginocchio in seguito a un'azione in solitaria. Si tratta del secondo ko con la maglia della nazionale dopo quello dello scorso ottobre. Resta da capire l'entità dello stop. La partita è finita 3-0 per i padroni di casa: Luts, Vassiljev e Zenjov i marcatori. «È stato un brutto colpo per tutta la squadra - le parole del ct Cacic -. Purtroppo sembra che si tratti di qualcosa di serio».

ESTONIA-CROAZIA 3-0

RABBIA SOCIAL - Le brutte immagini di Pjaca hanno fatto già il giro del web. Ecco l'apprensione dei tifosi juventini: «Vi prego, ditemi che non è vero» hanno scritto sui social. «C'è da sperare soltanto che non sia nulla di grave», «Un'altra volta, ma che sfiga!», «Tutto questo solo per un'amichevole».

LE ALTRE AMICHEVOLI - Russia e Belgio hanno pareggiato 3-3: Vasin ha aperto le danze, poi le tre firme di Mirallas e Benteke (doppietta). Infine la rimonta con Miranchuk e Bukharov. La Bosnia ha superato in trasferta l'Albania (1-2) con Dzeko, su rigore, e Lulic. I due gol di Pandev e la rete di Spirovski hanno permesso alla Macedonia di trionfare contro la Bielorussia.