Pruzzo: «Verratti non è un fuoriclasse»

TORINO - A Roberto Pruzzo non è piaciuta la partita di Verratti. Dopo aver visto Olanda-Italia in tv, l'ex bomber della Roma ha giudicato così la prova del centrocampista del Psg: «A parte Donnarumma, l'Italia non ha fuoriclasse. Verratti non lo è -ha detto a Radio Radio - ha dei limiti fisici e in campo non porta granché. Il portiere del Milan, invece, è fenomenale e lo ha dimostrato anche ieri sera: è stato il migliore. Questa Nazionale, però, deve ancora fare tanta strada, sarà competitiva tra un paio d'anni»