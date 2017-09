Brasile, Alex Sandro convocato in Nazionale al posto di Marcelo

TORINO - Alex Sandro è stato convocato dal Brasile per la partita di qualificazione mondiale in casa della Colombia (5 settembre, ore 22.30). Pur non rientrando nelle convocazioni fatte dal ct Tite per questa pausa delle nazionali iniziata con la vittoria di stanotte contro l'Ecuador, il giocatore della Juventus è stato richiamato a seguito dell'assenza di Marcelo, squalificato. Lo ha comunicato la Federazione brasiliana sul proprio sito ufficiale.

VIA ANCHE MIRANDA - Oltre ad Alex Sandro al posto del terzino sinistro del Real Madrid, che ha fatto rientro in Spagna, il commissario tecnico brasiliano ha fatto anche un altro cambio, convocando il difensore del Monaco Jemerson al posto dell'interista Miranda, infortunato.