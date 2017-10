Sampaoli shock: «Vidal? Ama bere e non si controlla: va curato»

Dopo l'eliminazione dalla corsa al Mondiale spuntano fuori in Cile alcune dichiarazioni dell'ex ct vincitore della Copa America nel 2015, quando aveva previsto il flop: «Spogliatoio allo sbando, sarà dura qualificarsi per Russia 2018» twitta

TORINO – Chi avrebbe mai pensato a un Cile bicampione del Sudamerica fuori dai Mondiali? Qualcuno in realtà lo aveva previsto ed era stato Jorge Sampaoli, lo stesso ct della ‘Roja’ vincitrice della Copa America nel 2015 e reduce ora dalla recentissima qualificazione della sua Argentina a Russia 2018. Proprio dopo quel trionfo il tecnico argentino aveva rivelato alcuni segreti dello spogliatoio cileno in un colloquio con dei giornalisti di ‘Radio Agrucultura’ e ripresi oggi prima dal quotidiano ‘Las Últimas Noticias’ e poi dalla stampa iberica. Dichiarazioni forti, in cui prendeva di mira diversi componenti della selezione cilena e in particolare Artuto Vidal, ex centrocampista della Juventus ora al Bayern Monaco e sogno di mercato dell’Inter. Andiamo a rileggere le dichiarazioni di Sampaoli...