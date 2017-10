Batistuta convoca Higuain: «Non può restare fuori dal Mondiale»

TORINO - Dopo i complimenti di Massimiliano Allegri, ampiamente soddisfatto dalla sua prestazione nel 2-1 in rimonta sullo Sporting in Champions League, arriva un altro ‘endorsement’ autorevole per un Gonzalo Higuain che sta vivendo forse uno dei momenti più difficili della sua carriera. Criticato in Italia dove non sta segnando con la frequenza a cui aveva abituato prima nel Napoli e poi a Torino, il ‘Pipita’ ha perso anche la maglia dell’Argentina con il nuovo ct Jorge Sampaoli che lo ha escluso dalle recenti convocazioni. Una maglia che vuole invece assolutamente restituirgli un grande centravanti del passato come Gabriel Omar Batistuta, ex campione di Fiorentina, Roma e della stessa ‘Selección’ di cui – con 54 reti in 77 presenze - è il secondo miglior marcatore di sempre dopo Messi (61 gol ma in 122 apparizioni), eroe della recente qualificazione a Russia 2018. «Higuain è stato trattato molto male - ha detto a ‘Radio La Red’ -. Purtroppo il ‘Pipita’ è stato condannato da un paio di errori: nessuno ha avuto pietà e questo ha influito non poco sul suo rendimento, ma non significa che non sappia giocare. Di certo è uno degli attaccanti più importanti a livello internazionale e in Italia è un’icona. Ultimamente non sta rendendo secondo il suo potenziale, ma è un 9 su cui l’Argentina deve puntare». E sempre secondo Batistuta, non è il solo: «Deve andare al Mondiale, così come Icardi e Benedetto: nessuno di loro merita di restare a casa».