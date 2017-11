Argentina, rottura del crociato per Benedetto. Si riaprono le porte per Higuain?

BUENOS AIRES (Argentina) - Una tremenda notizia per il Boca Juniors. Dario Benedetto - il suo bomber principe - si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro nella partita di ieri sera alla Bombonera contro il Racing, persa per 2-1 (primo ko dopo 8 vittorie). Benedetto, che aveva segnato su rigore il gol del pari, è uscito dolorante all'83' lasciando il posto a Bou. Il "Pipa", capocannoniere del campionato con 9 reti in 9 partite, sarà operato giovedì per la ricostruzione del legamento e dovrà star fermo dai 6 agli 8 mesi. Ciò significa che salterà molto probabilmente il Mondiale in Russia con l'Argentina di Sampaoli, che nelle ultime convocazioni lo ha sempre preferito al "Pipita" Higuain. Per l'attaccante della Juventus, ieri in gol contro la Samp su rigore, sembrano dunque riaprirsi le porte della nazionale, a meno che Sampaoli non decida di portare in Russia soltanto un centravanti di ruolo come Icardi.

Mucha Fuerza Pipa!! Recuperate pronto que el fútbol argentino te necesita gritando goles. Todo lo mejor Amigo. Abrazo de Gol ?? #fuerzapipa #me #MI9 pic.twitter.com/MKmj2ZpkkG — MauroIcardi (@MauroIcardi) 20 novembre 2017