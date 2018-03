Francia, Deschamps convoca Matuidi

PARIGI - Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, in gol ieri nel recupero del match con l'Atalanta, è l'unico giocatore che milita in Serie A inserito nell'elenco dei convocati della Francia in vista delle amichevoli con Colombia, il 23 marzo allo 'Stade de France', e Russia, il 27 a San Pietroburgo. Esordio assoluto per Wissam Ben Yedder, attaccante del Siviglia giustiziere del Manchester United, e Lucas Hernandez, difensore dell'Atletico Madrid.

LA LISTA - Questi i 24 giocatori concovati dal ct Didier Deschamps. Portieri: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsiglia), Alphonse Areola (Psg). Difensore: Presnel Kimpembe (Psg), Laurent Koscielny (Arsenal), Samuel Umtiti (Barcellona), Raphaël Varane (Real Madrid), Benjamin Pavard (Stoccarda), Lucas Digne (Barcellona), Lucas Hernandez (Atetico Madrid). Centrocampisti: N'golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Monaco). Attaccanti: Ousmane Dembélé (Barcellona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Psg), Wissam Ben Yedder (Siviglia), Florian Thauvin (Olympique Marsiglia)