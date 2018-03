Marcelinho: «Kondogbia è meglio di Pogba»

TORINO - «Kondogbia è meglio di Pogba». In fonetica fa quasi rima ma sul campo forse no. Eppure il giudizio di Marcelinho si adagia sulla bilancia di un paragone che è solo la punta di iceberg profondissimo. Perché Paul Pogba non sta vivendo un bel momento, perché il centrocampista del Manchester United rischia seriamente l'involuzione. La lettura dell'allenatore del Valencia è di parte ma potrebbe condizionare l'esito dell'avventura Mondiale, sia dell'ex interista che dell'ex juventino: «La scorsa settimana abbiamo visto cosa Kondogbia è stato capace di fare contro il Siviglia - ha detto Marcelinho all'Equipe - e poi durante la settimana abbiamo visto anche cosa ha fatto Pogba contro lo stesso Siviglia». Il commento è duro, forse anche un po' esagerato: «La differenza tra i due è stata immensa. La nazionale francese? Non li ho seguiti nelle qualificazioni e non conosco le condizioni dei giocatori ma Kondogbia è sicuramente al loro livello. Fossi il ct lo convocherei sicuramente».

