Argentina, Batistuta promuove la coppia Messi-Icardi

TORINO - Il commento di Gabriel Omar Batistuta sta facendo discutere in Argentina, soprattutto perché il parere dell'ex attaccante della Fiorentina ha parlato della coppia che Sampaoli dovrà creare per la prossima coppa del mondo: «Il miglior conto alla rovescia di Messi verso Russia 2018». Non c'è il nome di Higuain, eppure per le amichevoli contro Italia e Spagna c'è lui nella lista dei convocati e non il collega dell'Inter. Eppure Batistuta scrive: «Icardi mette pressione con i suoi gol».