Amichevoli internazionali, Bulgaria-Bosnia 0-1: decide Kodro, 90' per Pjanic

ROMA - Successo in trasferta per la Bosnia contro la Bulgaria: è un gol di Kodro al 20' del primo tempo a decidere l'amichevole giocata a Ludogorets. L'attaccante del Grasshoppers ha segnato al termine di una bella azione culminata nell'assist da sinistra di Kolasinac. Prosinecki ha schierato nella formazione titolare Pjanic, in campo per 90 minuti, e Dzeko, uscito a 14 minuti dalla fine per far posto a Prevljak. La squadra di casa ha chiuso la gara in 10 per l'espulsione all'88' di Raynov.

PERLA DZEMAILI - Successo esterno anche per la Svizzera a cui basta una rete di Dzemaili per piegare la Grecia. Il centrocampista del Bologna ha realizzato il gol decisivo al 59' in rovesciata su assist di Seferovic. Tanti gli italiani in campo: 79' per Manolas, sostituito da Stafylidis mentre Lichtsteiner ha lasciato il posto al 61' a Lang.

