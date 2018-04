Russia 2018: Orsato, Valeri e Irrati selezionati per il Var

TORINO - Aumenta la pattuglia italiana di arbitri al Mondiale russo. La Fifa ha annunciato oggi i 13 fischietti selezionati per operare esclusivamente come Var - che in estate farà il suo debutto assoluto nella Coppa del Mondo - e fra questi ci sono tre italiani: si tratta di Massimiliano Irrati, Daniele Orsato e Paolo Valeri. Gli ultimi due hanno recentemente lavorato insieme nel polemico Inter-Juventus, con Orsato in campo e Valeri addetto Var. Unico arbitro italiano selezionato dalla Fifa per agire in campo (ma all'occorrenza potrebbe essere utilizzato anche per il Var) è Gianluca Rocchi, assieme ai guardalinee Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.

in collaborazione con Italpress

