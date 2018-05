Tegola sul Brasile: Dani Alves dice addio a Russia 2018

TORINO - Russia 2018 perde uno dei protagonisti più attesi. Dani Alves non potrà essere convocato per i Mondiali a causa dell'infortunio patito nella finale di Coppa di Francia. Gli accertamenti a cui si è sottoposto l'esterno del Paris Saint Germain hanno evidenziato un problema al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Non è necessaria l'operazione ma ci vogliono almeno 6 settimane per tornare agli allenamenti. Lunedì prossimo Tite diramerà la lista dei convocati del Brasile mentre l'esordio contro la Croazia è in programma per il 3 giugno. L'ex giocatore della Juventus era il veterano del gruppo verdeoro: per lui sfuma il sogno di giocare la terza Coppa del Mondo in cui verosimilmente sarebbe stato il capitano avendo indossato la fascia nelle amichevoli di lusso contro Inghilterra e Germania.