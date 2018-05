Mondiali 2018, Neymar: «Spero che sarà la mia Coppa»

ROMA - "Nessuno è spaventato come me". In un'intervista con il canale brasiliano TV Globo, Neymar ha espresso tutte le sue paure, ad un mese dai Mondiali di 'Russia2018', per le sue condizioni, visto che non gioca con il Paris Saint Germain dal suo infortunio nel mese di febbraio. "So che le persone sono un po' nervose, ma nessuno lo è più di me, nessuno è così ansioso di fare il suo ritorno come lo sono io - ha confidato l'ex stella del Barcellona - Questo è un momento molto difficile, tra i più difficili che abbia mai vissuto, perché siamo così vicini al mio sogno della Coppa del Mondo. Grazie a Dio, ho questa nuova possibilità di diventare campione del mondo con il mio paese, è un sogno che ho avuto da quando ero piccolo, questo è il mio obiettivo principale. Spero che sarà la mia Coppa".

Il campione brasiliano ha ripreso ad allenarsi con il Psg domenica scorsa e potrebbe tornare in campo il 3 giugno nell'amichevole contro la Croazia. Il Brasile è inserito nel Gruppo E del Mondiale assieme a Svizzera, Costarica e Serbia. (In collaborazione con Italpress)