Triplo Messi, l'Argentina liquida Haiti: zero minuti per Dybala

TORINO - Lionel Messi già in forma mondiale. Il fuoriclasse del Barcellona è protagonista assoluto nel 4-0 con cui l'Argentina travolge in amichevole Haiti alla Bombonera: tripletta e assist. Messi la sblocca al 16' sul rigore procurato da Lo Celso, poi nella ripresa colpisce altre due volte: prima (13') ribatte in rete la respinta di Placide sul colpo di testa di Lo Celso sul cross di Higuain, oggi titolare, poi (21') insacca da pochi passi sul pallone messo sul secondo palo da Pavon. E due minuti dopo trova l'imbucata centrale per Aguero, subentrato al Pipita, che solo davanti al portiere haitiano non sbaglia. Solo panchina per Dybala. «La Coppa del Mondo è il sogno di tutti noi, non siamo i favoriti perché ci siamo qualificati con difficoltà ma lotteremo contro chiunque, andando giorno per giorno - le parole di Messi a fine gara - Tutti vogliamo la stessa cosa, vincere un titolo importante e abbiamo una bella opportunità».