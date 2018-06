Austria-Germania 2-1: Özil non basta. Neuer torna in campo

KLAGENFURT (AUSTRIA) - Sconfitta per la Germania campione del mondo, battuta 2-1 a Klagenfurt dai padroni di casa dell' Austria . Match che era previsto per le ore 18 e che invece ha visto il fischio d'inizio solo alle 19:45 perché la forte pioggia caduta aveva trasformato in una specie di acquitrino il campo del Wörthersee Stadion. Tedeschi in vantaggio all'11' con la rete di Özil . Nella ripresa all'8' il gol del pareggio di Hinteregger e al 24' il definitivo vantaggio dei padroni di casa con Schopf . Da ricordare che l'amichevole di questa sera era l'occasione per rivedere in campo Manuel Neuer . Il portiere del Bayern aveva giocato l'ultima partita il 16 settembre dell'anno scorso contro il Mainz , quando si procurò una ferita al piede. Il test di oggi doveva servire al ct dei campioni del mondo, Joachim Löw per decidere se inserirlo nell'elenco dei convocati per i mondiali di Russia.





SVEZIA-DANIMARCA 0-0 - Si è chiusa senza reti l'amichevole tra Svezia e Danimarca, in preparazione dei Mondiali di Russia 2018. La nazionale di Janne Andersson che ha eliminato gli Azzurri nello spareggio per l'accesso alla Coppa del Mondo, è inserita del Gruppo F, insieme ai campioni in carica della Germania, al Messico e alla Corea del Sud. I danesi di Age Hareide, invece, fanno parte del Gruppo C, con Francia, Australia e Perù come avversari.

BELGIO-PORTOGALLO 0-0 - Belgio e Portogallo si accontentano dello zero a zero nell'amichevole giocata questa sera allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, in avvicinamento ai Mondiali di Russia. I padroni di casa saranno impegnati nel Gruppo G insieme a Inghilterra, Panama e Tunisia; mentre i lusitani, oggi senza Cristiano Ronaldo, sfideranno Spagna, Marocco e Iran nel Gruppo B. (In collaborazione con Italpress)