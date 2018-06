Higuain: «Sto bene alla Juve. La Premier? Mi piace»

L'Argentina è in questi giorni in ritiro in Spagna, a Barcellona, ed era in procinto di partire per l'ultima amichevole prima della competizione ufficiale, destinazione Israele. La partita è stata però annullata. «E' stato giusto non andare in Israele, la sicurezza viene prima di tutto - ha aggiunto il Pipita - alla fine è stata fatta fare la cosa giusta, la sicurezza e il buon senso sono al primo posto».

Israele-Argentina, salta l'amichevole delle polemiche

