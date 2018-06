Mondiali 2018, Viktorija Lopyreva: «Golovin giocherà nella Juventus»

MOSCA (RUSSIA) - Viktorija secret... svelato. La dritta di calciomercato arrivva da chi non te l'aspetti. La Dom Soyuz di solito si riempie per i concerti di musica classica ma stavolta i violini hanno suonato per Viktoria Lopyreva. L’ambasciatrice Fifa dei Mondiali 2018 ha attirato i flash dei fotografi come neanche i pannelli solari la luce del sole. Elegantissima, ci ha parlato dell’Italia, della Coppa del Mondo ovviamente, e di Golovin. Dando per certo il suo passaggio alla Juventus: »Sono felice per lui e per il calcio russo. E’ prontissimo per la Serie A!»