Juventus, Marotta fa posto a Golovin. Ecco chi può partire

TORINO - La Juventus fa posto ad Aleksandr Golovin. Beppe Marotta e Fabio Paratici, decisi ad affondare per il 22enne gioiello russo, da un lato sono al lavoro per chiudere con il Cska Mosca e dall’altro stanno cercando di liberargli una casella in rosa. Si spiegano così i movimenti attorno a Stefano Sturaro e Marko Pjaca, per i quali si registrano diversi contatti. Sul jolly ligure sono in pressing il Genoa, che oggi tornerà alla carica per riportarlo a Marassi in prestito biennale (trattativa difficile), e diversi club esteri: dal Wolfsburg al Betis Siviglia fino ai cinesi dello Shanghai Shenhua. Mentre per Pjaca sono in fila Valencia, Lazio e Fiorentina. La Juventus vorrebbe incassare 20 milioni per il primo e almeno 25 per il secondo. Cifre simili a quelle che Marotta e Paratici sono pronti a spendere per bruciare la concorrenza di Monaco, Arsenal e Chelsea su Golovin, che oggi inaugurerà Russia 2018 con la sua Nazionale.

