Golovin: «Juventus? Onorato dell'interessamento»

MOSCA (RUSSIA) - «Sono onorato dell’interesse della Juventus. Dybala? E’ il top”. Bum. Dopo 30 minuti dal suo gol su punizione che ha chiuso la prima partita del Mondiale, la stellina russa che piace ai bianconeri si è fermato in mixed zone per parlare con i giornalisti: “Adesso penso soltanto alla nazionale, voglio concentrarmi per la Coppa del Mondo. La Juventus? Sono onorato dell’interessamento, fa piacere. Il mio giocatore bianconero preferito? Sono tutti forti ma Dybala… è il top, è quello con più fantasia”.

L'INTERESSE - Golovin non si è sbottonato: «C’è dell’altro con la Juve? Vi ripeto, mi fa piacere che una squadra così forte si interessi a me ma parliamo solo di un interesse, nulla di più. La serie A è un buon campionato, questo posso dirlo…. Come commento le voci sul passaggio alla Juve? Non ci penso proprio, sono solo voci. Ora penso solo alla nazionale e ai Mondiali. La Serie A è un buon campionato. Mi piacerebbe? Non posso parlarne ora. I miei pensieri sono con la nazionale. Cosa penso del fatto che la Juve si interessi a me? Mi fa piacere che una squadra così forte si interessi a me, ma ripeto, si tratta solo di un interesse».