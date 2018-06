Juventus, la lista di Marotta: chi resta e chi va via

TORINO – Quanto ai big, ai top player bianconeri, la regola è chiara: nessuno è in vendita, ma tutti sono cedibili. In pratica, cioè, se qualcuno (ad esempio Higuain) va a chiedere di essere ceduto, la dirigenza è pronta ad assecondarlo ma a patto che il giocatore in questione ed il suo entourage si presentino con offerte congrue. Offerte, per intenderci, che non generino minusvalenze rispetto all’attuale valore dei cartellini (per Higuain, sempre ad esempio, si tratta dai 60 milioni in su). Offerte, meglio ancora, che permettano di segnare plusvalenze di peso (Alex Sandro, Rugani). O, infine, che quasi annullino i rischi di pentimenti futuri: Dybala, per restare alle esemplificazioni, difficilmente si muoverebbe per meno di 130-150 milioni.