Juventus, se va via un big tutto su Cavani o Lewandowski

TORINO - Mauro Icardi, Alvaro Morata, Anthony Martial: colpi top con ingaggi tollerabili. Poi esistono giocatori che da anni guadagnano cifre pazzesche, irraggiungibili ai comuni mortali, ma non tali da spaventare la Juventus. Per dire: Carlitos Tevez, quando lasciò il Manchester City nel 2013, guadagnava intorno ai 10 milioni netti, troppo per le casse bianconere. Ma l’Apache, pur di abbracciare il club che - parole sue - «mi ha restituito la voglia di giocare a calcio», si tagliò gli emolumenti fino a quota 4,5 milioni più bonus. Ecco perché immaginare Edinson Cavani o Robert Lewandowski a Torino non sarebbe utopia: a determinate condizioni l’affare non sarebbe impossibile. Molto complicato sì, non irrealizzabile. Intanto va messa in preventivo una cessione eccellente che porterebbe con sé un incasso monstre: 80 milioni per la vendita di Miralem Pjanic, o 150 per Paulo Dybala, o ancora 60 per Gonzalo Higuain. (...)