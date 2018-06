Juventus-Mandzukic, amore senza confini: tifosi "mondiali" per Super Mario 

TORINO - Icardi, Martial, Morata, Cavani, Lewandowski. Tutti nomi che solleticano senz'altro la fantasia dei tifosi della Juventus, che nel frattempo si godono però Mario Mandzukic. Tecnica e corsa, cuore e polmoni e uno spirito da 'Guerriero' indomito: queste sono le caratteristiche che hanno portato il popolo bianconero ad innamorarsi dell'attaccante della Croazia, lanciata verso gli ottavi di finale ai Mondiali. Un amore ricambiato, come dimostra il tweet di 'Super Mario' che ha postato una foto di alcuni tifosi juventini andati a salutarlo direttamente in Russia presso il ritiro della Nazionale croata: «È bello vedere i fantastici tifosi della Juventus in ogni parte del mondo», ha scritto 'MM17' a corredo del suo "cinguettio".

