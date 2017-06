Marchisio ko: «Peccato finire così, oggi farò degli esami»

TORINO - «Peccato finire così, farò degli esami a Torino per vedere cosa è successo. Complimenti ai ragazzi per la bella vittoria». L’unico neo della prestazione dell’Italia a Nizza (3-0 nell’amichevole contro l’Uruguay) è rappresentato dall’infortunio di Claudio Marchisio, uscito al 18’ del primo tempo e sostituito da Riccardo Montolivo. Il centrocampista della Juventus ha accusato un fastidio nella parte alta della coscia destra e oggi si sottoporrà ad accertamenti per valutare l’entità del problema. Niente sfida al Liechtenstein, questo è sicuro. Il Principino mancava dalla Nazionale addirittura dal 2015.

Italia-Uruguay 3-0, buon test in vista del Liechtenstein