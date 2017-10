Darmian: «La Juve potrebbe vincere la Premier»

FIRENZE - "Il campionato stavolta è davvero avvincente e penso rimarrà così fino alla fine". Matteo Darmian fa le carte alla Serie A: da tre stagioni al Manchester United, punto fermo della Nazionale di Ventura, il difensore continua a seguire con grande attenzione il calcio italiano. "La Juve è una corazzata e potrebbe battersi per il titolo pure in Premier - ha dichiarato - Il Napoli è cresciuto molto, Inter e Milan si sono rafforzate. Sarà un torneo molto combattuto". Idem quello inglese attualmente guidato proprio dal Manchester United insieme al City. "Siamo partiti bene e ci auguriamo di continuare. Mourinho ha fame di trofei. Differenze con Ventura? Entrambi curano i dettagli, essendo il calcio inglese più fisico Mourinho cura più l'aspetto gestionale, il ct la tattica".

BUFFON VICINO AD UN ALTRO RECORD

IL RITORNO - Per Darmian finora solo una presenza in Premier, il suo contratto scadrà nel 2019: "Se ci sarà l'opportunità di tornare in Italia la valuterò a suo tempo. Ogni giocatore vorrebbe giocare il più possibile, comunque non rinnego di essere andato in Inghilterra, è una scelta che rifarei sempre".