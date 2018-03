Lazio-Juventus, in campo anche i Primavera alle 14

La situazione dei bianconcelesti in classifica è piuttosto complicata. In soccorso dalla prima squadra ci sarà il centrocampista Di Gennaro twitta

TORINO - I grandi alle 18, i baby alle 14. Lazio-Juventus Primavera vedrà a confronto al squadra di Bonacina e quella di Dal Canto. Per i biancocelesti una giornata importante viste le enormi difficoltà in classifica. E forse anche per questo ecco in soccorso dalla prima squadra il centrocampista Di Gennaro. L'ex Cagliari, ai margini del gruppo di Inzaghi dopo l'infortunio, proverà a ritrovarsi proprio con i ragazzi della Primavera.

LAZIO (3-5-1-1) - Alia; Kalaj, Jorge Silva, Baxevanos; Spizzichino, Bari, Miceli, Di Gennaro, Petro; Marchesi; Al Hassan. A disp.: Furlanetto, Boateng, Battistoni, Mohamed, Javorcic, Aliaj, Sarac, Del Signore, Peguiron. All.: Bonacina.

JUVENTUS (4-3-3) - Loria; Kameraj, Capellini, Zanandrea, Tripaldelli; Muratore, Fernandes, Nicolussi Caviglia; Del Sole, Jakupovic, Portanova. A disp.: Busti, Meneghini, Morrone, Delli Carri, Serrão, Merio, Di Pardo, Kulenovic, Morachioli, Montaperto. All.: Dal Canto.