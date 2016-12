La Juventus è la squadra più amata in Italia: lo dicono i numeri

TORINO - Non solo campionato, la vetta delle classifiche la Juventus le scala anche quando si parla di tifosi. Secondo la ricerca "Sport Fans" realizzata dal 2004 da StageUp e Ipsos sull'universo 14-64 anni, la squadra allenata da Massimiliano Allegri è la più amata in Italia: 8.316.000 tifosi. Grande tifo, quindi, ma non solo in Piemonte. Solo il 13% dei sostenitori risiede nella regione che ne ospita la sede, il 17% risiede nel Nord-Est Italia, il 14% al Centro e il 40% si divide tra Sud e Isole. Tra le più amate anche Milan (4.201.000), Inter (3.934.000), Napoli (2.910.000) e Roma (1.906.000).

MAROTTA AVANZA SU GAGLIARDINI

TESTE DI SERIE - Il Napoli capeggia la classifica con la più alta crescita di tifosi negli ultimi 5 anni (+61%), seguono Bologna (+58%) e Lazio (+46%). Tanti i simpatizzanti per la Roma, prima davanti a Juve, Milan, Napoli e Inter. Testa di serie per i romanisti anche nella classifica di chi spende di più per seguire la propria squadra: il 54% dichiara di possedere almeno un pacchetto televisivo a pagamento. Seguono in classifica Bologna e Atalanta.

BUFFON RIFIUTÓ IL BARCELLONA

IL COMMENTO - "L'analisi sui trend degli ultimi cinque anni - spiega Federico Gaetano, presidente di StageUp - interpreta il desiderio degli italiani di assistere a campionati contraddistinti da equilibrio e spettacolo. È in questa prospettiva che premiano il Napoli e la Roma come competitori delle grandi del Nord e vedono con grande simpatia club medi ambiziosi e ben gestiti come Bologna e Torino".