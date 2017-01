Serie A, Torino-Atalanta 1-1: Iago Falque non basta, Petagna pareggia

TORINO - Si ripete un film già visto troppe volte, contro l’Atalanta. Il Toro esce dal campo dopo essersi fatto recuperare e, per quanto si è visto nella ripresa, con un punto che è manna dal cielo. Una vittoria avrebbe consentito ai granata di tenere accesa la fiammella della speranza in ottica europea, mentre i punti di distanza dai nerazzurri restano 8.

E dire che sarà per l’aria del Grande Torino che scalda l’ambiente nonostante l’umidità che entra nelle ossa, sarà che al centro dell’attacco torna quel Belotti che pompa entusiasmo anche solo andando a recuperare un pallone sulla trequarti, sta di fatto che il Toro che approccia alla gara contro l’Atalanta ha tutt’altro piglio rispetto a quello intimidito di Bologna.

Anche Ljajic, ultimamente impalpabile, inizia con discreta verve: al 5’ innesta Iago Falque che vede la sua conclusione sporcata in angolo da un difensore nerazzurro. Al 9’ è sempre il serbo a chiudere un’azione personale con un tiro che sfila alla destra della porta di Berisha.

L’Atalanta che fatica da matti a uscire dalla propria metà campo con il giro palla ha un primo sussulto al 14’ con Kurtic (destro fuori). La punzecchiatura dei nerazzurri stimola l’immediata reazione granata che porta all’1-0. Ampio il merito di Barreca, che scende lungo la corsia sinistra e centra un cross perfetto per la testa di Iago Falque che infila Berisha e realizza il nono gol del suo campionato. Il Toro resta in pieno controllo della gara fino alla mezzora, ma in coincidenza con l’infortunio di Obi (al suo posto dentro Baselli) inizia a perdere metri. I granata vacillano al 31’ - deviazione sballata di Barreca che termina sulla traversa di Hart - e 5’ più tardi quando Toloi su deviazione aerea (angolo di Gomez) costringe Hart a un intervento difficile. Pochi secondi più tardi è il Papu che da buona posizione calcia di collo trovando ancora il portiere inglese pronto a respingere. Barcolla, ma non molla, il Toro, e tiene botta fino al termine della prima frazione.

Nella ripresa sarebbe stato lecito attendersi un Torino deciso ad aumentare la distanza dall’Atalanta, a segnare un gol decisivo per la classifica. E per l’umore, le convinzioni, la voglia di tornare la squadra tosta vista nella prima fase della stagione. Niente di tutto questo. Nel secondo tempo i granata si consegnano all’Atalanta. Ancora una volta non serve nemmeno l’ingresso di Iturbe, a dare una sveglia al Toro. Petagna, autore del gol con il piede sbagliato, il destro, al 22’ pareggia, poi lo stesso centravanti e Kurtic in almeno tre o quattro occasioni avrebbero la palla giusta per segnare il 2-1. E i granata? Un paio di punizioni di Ljajic, un diagonale sballato di Belotti e stop. Da salvare c’è poco.

Giusto l’applauso finale a Vives che passa alla Pro Vercelli e, tra le lacrime, saluta la Maratona.

