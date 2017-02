Juventus-Inter, Lichtsteiner torna in pole. Brozovic trequartista?

TORINO - Allegri lo dice chiaro e tondo: «Tendenzialmente il sistema di gioco non si cambia». Sostanzialmente, dunque, non dovrebbero esserci cambi di formazione rispetto alla sfida di domenica scorsa a Sassuolo. Anche l’ipotesi Barzagli terzino destro perde quota a causa dello stato febbrile che l’ha colpito in questi giorni (ieri non s’è allenato). Marchisio invece è tornato pienamente a disposizione, ma non è affatto detto che uno tra Pjanic e Khedira gli ceda il posto. Anzi...

HERNANES VERSO LA CINA - Probabile, dunque, che Lichtsteiner completi il reparto arretrato formato da Bonucci e Chiellini centrali, Alex Sandro a sinistra. Khedira e Pjanic supportino i trequartisti Cuadrado, Dybala e Mandzukic. Con Higuain unica punta. Non convocato Hernanes, che nelle prossime ore potrebbe accasarsi presso i cinesi dell’ Hebei Fortune: offerti 10 milioni alla Juve.

STEVEN ZHANG A TORINO - Come annunciato, ci sarà anche Steven Zhang a sostenere l'Inter allo Juventus Stadium. Il "rampollo" di casa Suning ieri è partito da Nanchino dando la carica con un post su Instagram ("Sola non la lascio mai! We are coming!", la frase scritta sotto la foto di una coreografia della Curva Nord) e oggi raggiungerà la squadra in albergo prima di recarsi allo stadio. In hotel Zhang jr conoscerà la formazione che Pioli manderà in campo: ieri il tecnico ha svolto la rifinitura nella tensostruttura coperta, celando così ogni esperimento. Si annunciano alcune novità, forse anche a livello tattico. Medel si gioca il posto in difesa con Murillo, mentre Brozovic potrebbe lasciare il posto di mediano alla coppia fisica Gagliardini-Kondogbia per avanzare sulla trequarti. Sempre che Pioli non opti per un più compatto 4-1-4-1 con Medel sistemato davanti alla difesa.