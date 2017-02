Juventus contro Inter: Higuain-Icardi, via alla “faida” del gol

MILANO - Ci siamo. Finalmente uno contro l'altro. Di nuovo. Questa volta, però, dal primo minuto. Già, perché nella gara d'andata, quando Mauro Icardi indossò i panni di protagonista segnando il gol del momentaneo pareggio e servendo l'assist vincente a Perisic, Gonzalo Higuain non c'era. O meglio, Allegri lo gettò nella mischia solo a un quarto d'ora dalla fine, quando il match si era portato sull'1-1. I due bomber argentini sono pronti a sfidarsi. Uno di fronte all'altro, entrambi in testa alla classifica dei marcatori con 15 gol (c'è anche Dzeko), entrambi pronti a lanciare un messaggio a Edgardo Bauza, ct della Selección presente in tribuna. Sarà una tripla battaglia nella battaglia. Un duello per portare al successo la propria squadra, una sfida per sopravanzare il rivale nella classifica marcatori, una corsa a conquistare il posto da titolare nell’Argentina, anche se quest’ultima “gara” al momento è già segnata: Bauza ha fatto sì visita a Icardi alla Pinetina, ma gli ha anche ribadito il concetto che il Pipita è il suo 9 e che alle sue spalle c’è poi Lucas Pratto. Magari col tempo Maurito spodesterà il 28enne attaccante dell’Atletico Mineiro, ma per volare in Russia fra due estati ci vorranno ancora tanti gol. Come quelli che Higuain segna a ripetizione da un anno e mezzo, con ritmi pazzeschi che anche in bianconero sono rimasti intatti. Le reti in campionato sono 15, di cui 8 nelle ultime sei gare; in stagione il totale sale a 18 con le tre perle in Champions, il trofeo che Higuain vorrebbe alzare insieme ai suoi compagni a fine stagione.

Una coppa, la Champions, che Icardi insegue per giocarla, perché finora non ha mai sentito la musichetta che fa venire la pelle d’oca ai calciatori di tutta Europa fra il martedì e il mercoledì. Il capitano dell’Inter ce la sta mettendo tutta per guidare i suoi al terzo posto: ha segnato gli stessi gol di Higuain in campionato, ma ha anche servito 8 assist. Icardi ha messo lo zampino in 23 gol della sua squadra, in Europa non c’è nessuno come lui. Stasera se la vedrà con Higuain che lunedì scorso lo ha elogiato, ma ne ha anche parlato con distacco. I due forse non si amano, magari non si conoscono ancora così bene. Di certo sanno come fare gol ai portieri avversari.

