Derby d'Italia, Rizzoli "pro-Juve"? Le statistiche dicono il contrario

TORINO - Quante polemiche nel derby d'Italia di domenica scorsa! Mentre la Juve ha vinto 1-0 grazie al super gol di Cuadrado (L'ESULTANZA FA IL GIRO DEL WEB), l'Inter non ha perso tempo nel reclamare gli episodi arbitrali del match. Pioli si è scagliato contro Rizzoli (VIDEO), ma anche i tifosi non hanno preso bene le decisioni del fischietto di Bologna. Tutto lascia pensare che la squadra di Allegri non abbia meritato la sfida ma così non è. Sia le statistiche della gara, sia i precedenti di Rizzoli con Juve e Inter le danno ragione.

ECCO COME LA PENSA ZENGA

LE STATISTICHE PARTITE - 14 tiri totali contro i 12 della squadra di Pioli, 6 i tiri nello specchio contro i 2. Tanta precisione: 54,5% per la Juve, solo il 25% per l'Inter. L'unico piccolo dato a sfavore è il possesso palla, ma molto vicino al pareggio (48% per i bianconeri, 52% per i nerazzurri). Poi, nel calcio si sa, il possesso palla non garantisce la vittoria.

ICARDI CHIEDE UN RIGORE

LE STATISTICHE CON RIZZOLI - In molti se la sono presa con l'arbitro, "pro" Juventus nel derby d'Italia. Ma in realtà, i fatti sono totalmente opposti. Nelle partite di Juve e Inter, assegnate a Rizzoli, infatti, sono 13 le vittorie dei bianconeri contro le 14 dei nerazzurri. 10 pareggi per la squadra di Torino, 6 per il club di Milano; 7 sconfitte contro 10. Ma non c'è solo l'andamento delle partite: le statistiche evidenziano che i rigori fischiati a favore della squadra di Allegri sono 3 mentre 7 per l'Inter. I rigori contro? Sempre a sfavore della Juve: 6 a 4.

JUVE-INTER 1-0: LA CRONACA DEL MATCH