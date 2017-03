Post Juventus-Milan, giudice sportivo: una giornata a Bacca, Romagnoli e Sosa

TORINO - Carlos Bacca è stato squalificato per 1 giornata dal giudice sportivo (con multa di 10.000 euro) per i fatti relativi alle forti proteste del Milan dopo il rigore assegnato dall'arbitro Massa alla Juventus nell'anticipo di Serie A della 28ª giornata, vinto dalla squadra di Allegri in extremis per 2-1 proprio grazie al contestatissimo penalty realizzato da Dybala. Il colombiano, si legge nel comunicato, "ha, al termine della gara, nel recinto di giuoco, già sostituito ed in abiti civili, protestato in maniera plateale e veemente nei confronti di un Arbitro Addizionale, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo."

SOSA - Un turno di squalifica, per la squadra di Montella, è stato assegnato anche a Romagnoli che, diffidato, è stato ammonito per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; squalificato per 1 turno pure il centrocampista Sosa, la cui espulsione nel finale di gara aveva portato al recupero extra in cui è avvenuto il fallo di mano di De Sciglio che ha portato al vantaggio juventino e ha causato il montare delle forti proteste milaniste, proseguite poi con eccessi nello spogliatoio dello Juventus Stadium.

MILAN, DANNI ALLO SPOGLIATOIO DELLO JUVENTUS STADIUM

SOCIETA' - Questa la decisione del giudice sportivo, che per i fatti dI Juve-Milan ha anche ammonito con diffida Adriano Galliani e il ds Rocco Maiorino per avere rivolto, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria. . Inoltre al club rossonero è stata inflitta una multa di 5 mila euro a "titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito nella distinta di gara."