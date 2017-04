La Juve arriva in hotel a Napoli ma non c'è nessun tifoso

NAPOLI - Un arrivo blindato ma nell'indifferenza dei tifosi quello dell'autobus della Juventus che è appena giunto all'Hotel Parker di Napoli. All'esterno dell'albergo non vi sono supporter azzurri e qualche grido di protesta si è levato all'arrivo del bus, ma si trattava per la maggior parte di cittadini che erano rimasti imbottigliati nel traffico vista la chiusura della strada. Il bus, proveniente dall'aeroporto di Capodichino, dove i bianconeri sono atterrati alle 19.10, è arrivato in un Corso Vittorio Emanuele blindato da cinque camionette delle forze dell'ordine e transennato per decine di metri intorno all'albergo. Ma anche al di là dell'area interdetta al passaggio solo una decina di curiosi si è fermata ad attendere l'arrivo di Higuaìn compagni. Una curiosità: i bianconeri sono stati accolti nell'albergo che ha il terrazzo illuminato con luci di colore azzurro.