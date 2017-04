Napoli-Juventus, oggi la grande sfida: segui la diretta

TORINO - È il grande giorno di Napoli-Juventus. Il big match del San Paolo è in programma per questa sera: ore 20.45. Il Napoli ospita la Juve prima di rincontrare nuovamente la squadra di Allegri nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (mercoledì 5 aprile). Segui su tuttosport.com la marcia di avvicinamento al primo atto tra le due squadre.

18.10 - A breve la Juventus si dirigerà al San Paolo

La zona è blindata ma nessun problema di ordine pubblico nei pressi dell'Hotel Parker da dove, a breve, i giocatori della Juve dovrebbero dirigersi verso il San Paolo. Continua l'indifferenza dei tifosi del Napoli che già ieri si era manifestata in occasione dell'arrivo della squadra in città. Circa trecento metri di strada, tra Corso Vittorio Emanuele e via Tasso, sono bloccati da transenne e lì dove c'è un varco sono stati posizionati di traverso furgoni della Polizia di Stato. A poca distanza circa una decina di tifosi della Juve ma nessun supporter azzurro

17.45 - Lemina titolare più di cinque mesi dopo

L'ex giocatore dell'OM agirà sulla linea dei trequartisti. L'ultima volta dal 1' in campionato? Juventus-Udinese del 15 ottobre. Finì 2-1 per la squadra di Allegri grazie alla doppietta di Dybala

17.10 - Napoli, Reina è in forse

Il portiere spagnolo è stato convocato, ma è in dubbio per la supersfida contro la Juve. Non ha recuperato del tutto dall'ultimo infortunio, dovrebbe giocare Rafael

16.25 - Juve, tutto tranquillo nell'albergo di Napoli. Squadra blindata

16.15 - Juve, ecco quale sarà la formazione anti-Napoli

15.30 - Pioli: «L'Inter si sta avvicinando alla Juve. Conte? Voci non fastidiose»

14.30 - Nainggolan, auguri social a Pjanic: «L'amicizia va oltre tutto»

14.00 - Napoli, sviolinata agli arbitri prima della Juve: «Profondo rispetto»

13.10 - Ferrara: «Napoli-Juventus? Ecco il mio pronostico»

12.30 - LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-JUVE

12.00 - Stasera Napoli-Juve, Allegri la giocherà così

11.30 - La Juve arriva in hotel a Napoli ma non c'è nessun tifoso

11.00 - Napoli-Juve | Alcune cose da sapere prima della partita

10.30 - Luci e ombre per Orsato al 4° Napoli-Juventus in 4 anni

09.30 - Ultima vittoria della Juve al San Paolo: 3-1 by Pogba

09.00 - Allegri: «Per il Napoli è la partita dell'anno, noi siamo abituati»

08.30 - Sarri: «Juventus più forte anche politicamente»

