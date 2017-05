Serie A Inter e Lazio, sanzioni sospese per le curve

ROMA - La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto i ricorsi di Inter e Lazio: il secondo anello verde di San Siro e la Curva Nord dell'Olimpico sono state sanzionate per gli insulti razzisti nei confronti di Koulibaly (Inter-Napoli del 30 aprile) e Rudiger (Roma-Lazio del 30 aprile). Tali sanzioni sono però sospese e quindi non scatterà la squalifica. Il regolamento prevede infatti la chiusura dei rispettivi settori nel caso in cui tali fatti dovessero ripetersi da qui ad un anno.

LE SANZIONI - Al club nerazzurro è stata confermata la sanzione perché l’80% dei circa settemila spettatori collocati nel "secondo anello verde", al 20' del secondo tempo della gara contro il Napoli hanno indirizzato verso Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale. I laziali sono stati invece sanzionati per i "buu" a Rudiger durante il derby, "in particolare effettuati al 41' del primo tempo e al 47' del secondo tempo" come ha spiegato il giudice sportivo nel precedente comunicato. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha anche respinto il riscorso della Salernitana per l'ammenda di 10 mila euro e per l'inibizione fino al 30 giugno 2017 inflitta ad Angelo Fabiani e ha disposto un supplemento di indagine nei confronti dell'Hellas Verona, sospendendo in attesa dell'espletamento la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore "Curva Sud" privo di spettatori nel prossimo turno casalingo.