Roma-Juventus, conto alla rovescia per lo scudetto

TORINO - La migliore d'Italia e, da oggi, d'Europa. Nella settimana che porta alla sfida scudetto contro la Roma, un punto da strappare per far partire i festeggiamenti per il sesto titolo consecutivo, la stagione della Juventus si arricchisce di un altro riconoscimento: la squadra di Allegri ha raggiunto il vertice del ranking Uefa. Decisiva la vittoria nella doppia semifinale con il Monaco, slancio per il sorpasso ai danni del Real Madrid, prossima avversaria a Cardiff. Prima, però, bisogna superare il doppio ostacolo che separa la Juventus dallo Scudetto e dalla Coppa Italia: domenica sera la sfida all'Olimpico con la Roma, quindi sempre nell'impianto romano l'atto conclusivo della coppa contro la Lazio. Centrocampo da inventare per Allegri, che dovrà fare a meno di Khedira e, notizia di giornata, di Claudio Marchisio, bloccato da un affaticamento muscolare che lo mette a rischio anche per la sfida del 17 maggio con la Lazio. Un bel rebus da risolvere, visto che contro i biancocelesti sarà assente anche Pjanic per squalifica. Contati a centrocampo, abbondanti in difesa, reparto di cui farà parte fino al 2020 il franco-marocchino Benatia: la Juventus ha riscattato il centrale difensivo dal Bayern Monaco per 17 milioni di euro, blindandolo fino al 2020. Tre settimane decisive per completare "l'anno della consacrazione",