Juventus-Crotone, Trotta: «L'euforia ci spingerà»

TORINO - Il Crotone ha la testa solo alla Juventus, con la consapevolezza di dover affrontare un avversario fortissimo, ma anche con la speranza - neppure troppo segreta - di potr compiere una impresa storica. Per Davide Nicola tutti disponibile a parte Sotian che è in netta ripresa e dovrebbe lasciare l'ospedale di Crotone a breve. A suonare la carica ci pensa Marcello Trotta che analizza molto velocemente la vittoria contro la squadra di Delneri e si proietta verso la sfida allo Juventuus Stadium: «L'Udinese? Gara difficile ma ormai ce la siamo lasciata alle spalle nel modo migliore. Ci aspettano quattro giorni di duro lavoro dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. La prossima partita ha un coefficiente di difficoltà elevatissimo, sia per la squadra che andremo ad affrontare - fra le più forti al mondo - sia per la stessa posta in palio. Preparare una gara del genere vuol dire curare i minimi dettagli. Ci stiamo impegnando al massimo, seguendo fino infondo le indicazioni del tecnico. La nostra concentrazione è alta, così come il livello di attenzione. Abbiamo un unico obiettivo e un solo modo per raggiungerlo: restare umili, lavorare sodo e puntare sul gruppo. Il nostro entusiasmo sarà un valore aggiunto».

