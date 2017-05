Serie A, Chievo-Roma 3-5: decidono El Shaarawy, Salah e Dzeko

VERONA - La Roma ne fa cinque al Chievo allo stadio Bentegodi e mette un piede direttamente in Champions League o quasi. Per la matematica qualificazione ai gironi dipenderà dalla sfida di questa sera del Napoli contro la Fiorentina o dall'ultima giornata (in casa contro il Genoa). Intanto, la squadra di Spalletti grazie alle fantastiche prestazioni di El Shaarawy e Salah (doppietta per entrambi) e al gol di Dzeko allungano la distanza in classifica dal Napoli (+4) e accorciano sulla Juventus, ora a -1.

LE SCELTE - Maran rinuncia a Pellissier e inserisce il giovane Depaoli mezzala avanzando Castro sulla trequarti insieme a Birsa dietro a Inglese. Dall'altra parte, invece, Spalletti lascia in panchina Nainggolan, alle prese con fastidi fisici, rimpiazzandolo con Paredes, fresco della convocazione nella nuova Argentina di Sampaoli. C'è El Shaarawy e non Perotti: Roma con il 4-3-3.

BOTTA E RISPOSTA - Partita subito vibrante. Ci prova il Chievo, poi la Roma. A salvare i padroni di casa ci pensa Sorrentino. Salah cerca Dzeko, che restituisce una palla invitante all'egiziano: piattone mancino a girare da fuori ma il 38enne si distende benissimo e neutralizza il tiro spedendo il pallone in calcio d'angolo. La parata dà una spinta agli uomini di Maran che approfittano di una dormita generale della difesa giallorossa. Depaoli crossa al centro dell'area, Inglese anticipa Manolas, fa una sponda perfetta per Castro che, davanti agli occhi degli impotenti Rüdiger e Fazio, colpisce al volo di destro infilando alle spalle di Szczesny. La Roma prova a reagire e, dopo meno di quindici minuti, riporta il risultato in parità. Fazio spazza di testa, l'incomprensione tra Gamberini e Sorrentino permette ad El Shaarawy di superare in velocità il portiere e da fuori area deposita in rete per l'1-1. Ma la difesa della Roma oggi sembra non essere in giornata. Birsa serve un cross perfetto con il mancino dal lato destro: disastro difensivo dei giallorossi, con Manolas superato e Fazio che lascia libero Inglese di colpire di testa e mandare in controtempo Szczesny. Solo un colpo di fortuna salva la Roma in questo primo tempo. Nel finale Salah corre sulla destra, supera Gobbi e, sterzando verso l'interno, infila Sorrentino grazie ad una deviazione di Cesar che lo manda completamente fuori tempo.

SUPER ROMA NELLA RIPRESA - Tre brutte notizie per Maran nella ripresa. La prima subito: Castro è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio alla caviglia. Al suo posto entra Pellissier. Dopo dieci minuti, però, arriva un altro cambio forzato. Gamberini resta a terra dopo l'uscita di Sorrentino che lo travolge in pieno ed anche il difensore deve lasciare il campo e lo fa in barella. Il terzo episodio, invece, che fa arrabbiare e non poco Maran è il terzo gol subito. I giallorossi tornano avanti: gran palla di Strootman a tagliare l'area, sul quale El Shaarawy scatta sulla linea del fuorigioco (posizione dubbia) agganciando alla perfezione il pallone e battendo poi Sorrentino con un tiro sporco da distanza ravvicinata. L'ex attaccante del Milan sembra essere rinato. Con questa doppietta, oltre a segnare il quarto gol in tre partite, arriva in doppia cifra in campionato a quota 10. Il Chievo accusa il colpo e la Roma ne approfitta. De Rossi-Dzeko-Salah: il trio vincente nel finale di gara. L'attaccante bosniaco trova la profondità per Salah, che si libera della marcatura di Frey e centra l'angolino basso della porta difesa da Sorrentino, trovando il quarto gol della Roma e il secondo della sua serata. Ma la Roma non si ferma e nel finale ci mette lo zampino anche Dzeko. Gran gol del bosniaco, che viene trovato da Nainggolan, andando a puntare Frey e scaricando un missile con il destro, che non lascia scampo a Sorrentino. Per lui si tratta del 38° gol in stagione, record assoluto di reti nella Roma. A nulla serve la rete di Inglese per il 3-5 per i clivensi.

