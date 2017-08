Supercoppa Italiana: venduti 50 mila biglietti per Juventus-Lazio

ROMA - Con il tavolo tecnico che si é tenuto oggi il Questore di Roma Guido Marino ha illustrato le misure in vista della gara di Supercoppa Italiana che si disputerà domenica prossima, 13 agosto, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Juventus e Lazio. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18: sono stati venduti circa 50.000 biglietti. Come da tradizione ai tifosi della Lazio sono stati destinati i settori curve e distinti nord e la tribuna Tevere; i supporter biancocelesti sono invitati ad arrivare allo stadio dal lato di piazzale Ponte Milvio. I parcheggi dedicati sono, per le auto, in viale XXVII Olimpiade e viale Tor di Quinto; per i motocicli, via Contarini, via Toscano e due aree in piazzale della Farnesina; i pullman "granturismo" potranno sostare in via Macchia della Farnesina. I tifosi della Juventus, che dovranno raggiungere l'impianto da piazzale Clodio, Ponte Duca D'Aosta e Ponte della Musica, potranno parcheggiare le autovetture in piazzale Clodio ed area metro di via Cipro; mentre, per i pullman, è stata riservata una macro area in lungotevere della Vittoria ed in lungotevere Oberdan.

CONTROLLI A TAPPETO - Per l'intera giornata di domenica, al fine di garantire una maggiore sicurezza a tutti i tifosi, che giungeranno dalle varie parti d'Italia con auto, treni ed aerei, sono state previste 6 aree di vigilanza, con equipaggi dedicati sugli itinerari di afflusso e deflusso. Il Prefetto di Roma ha disposto che, dalle 3 ore antecedenti l'incontro e fino ad un'ora dopo, è vietata la vendita ed il trasporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro, nelle immediate vicinanze dello stadio e lungo le principali aree di afflusso. È prevista una task force, composta da agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, per il rispetto dell'ordinanza del Prefetto, nonché per i servizi anti bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi. Al termine della riunione il Questore Marino ha ringraziato le forze dell'ordine, il Coni e le società sportive del risultato di "incidenti zero" raggiunto nell'ultima stagione, preavvisando che la prossima settimana sarà illustrato il modello organizzativo per la stagione 2017/2018, anche alla luce delle recenti direttive del Ministro dell'Interno Marco Minniti e del Capo della Polizia Franco Gabrielli.