Juventus, la spinta di Pjanic sui social divide i tifosi

TORINO - «A Cristiano Ronaldo per molto meno hanno dato 5 giornate!». E vai con la propaganda 2.0. L'episodio "incriminato" è avvenuto durante Juventus-Cagliari. L'arbitro Maresca, a gioco fermo, sta indietreggiando per evitare un confronto troppo diretto con i giocatori sardi. Siamo al 40' del secondo tempo e la partita è praticamente conlusa. Durante questo movimento, il direttore di gara rischia di urtare involontariamente Pjanic che, con le braccia, lo respinge per evitare lo "scontro". Ecco, questo gesto per alcuni è da considerare "violento". Scherziamo vero?

The ref thought Pjanic bumped into him so he apologized i'm screaming pic.twitter.com/GCWoG5f4qX — #10 (@FutbolOfMessi) August 20, 2017