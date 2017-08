Con il Var sono finiti gli alibi

Var2 la vendetta. Nel senso che anche dopo aver rivisto il Var in questa porzione di seconda giornata siamo sempre più convinti della sua poderosa efficacia. Finora le immagini viste e le decisioni prese sono assolutamente coerenti. Certo c’è qualche sbavatura (il fuorigioco millimetrico di Galabinov avrebbe annullato il rigore contro la Juve) ma sono dati collaterali che possono aiutare solo a migliorare l’invenzione che rivoluzionerà il calcio nettamente in meglio. Il dato evidente è che anche ieri il Var è stato decisivo in due partite su tre. E sancirà la fine degli alibi e delle sterili contestazioni. Ricordate la famosa frase: «...se l’arbitro ci avesse dato il rigore come sarebbe finita la partita sul 2 a 0 per noi?». La Juve l’ha dimostrato col Genoa come sarebbe finita. Così come era accaduto contro il Cagliari. Insomma viva il Var. Ma per tutti...