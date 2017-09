Serie A, Lazio-Milan 4-1: Immobile show, tripletta e assist

ROMA - Il possibile rinvio per maltempo, lo slittamento di orario, la gioia finale e la consapevolezza di poter dire la propria per i primissimi posti della classifica. La Lazio annienta un Milan apparso in ritardo di condizione e poco assemblato nei suoi nuovi interpreti. Ciò che si legge sul tabellone dell’Olimpico al 94’ è più di una sentenza: 4-1 con tripletta di un Immobile trasformatosi per l’occasione in semidio e il poker di Luis Alberto già in apertura di ripresa. Montolivo segna il gol della bandiera – che vale a ben poco – e Bonucci perde ripetutamente il duello con l’ex attaccante di Dortmund e Toro. Inzaghi sale a quota 7 e si porta a due punti da Juve e Inter mentre Montella resta ancorato a 6 punti e conosce la prima sconfitta stagionale.

MALE BONUCCI - L’inizio della Lazio non è un granché, ma con il passare dei minuti la squadra di Inzaghi riesce a ritrovare il proprio gioco e a terminare la prima frazione sul risultato di 2-0. Il protagonista è Ciro Immobile che in poco tempo realizza la personale doppietta che stordisce Montella e il suo Milan. Il vantaggio arriva al 38’ su calcio di rigore (fallo di Kessié su Luis Alberto con Donnarumma che intuisce ma non basta) e il raddoppio al 42’ con un destro al volo dalla distanza che sa di capolavoro, complice anche la non perfetta marcatura di Bonucci che si fa sorprendere alle spalle. Gli altri due episodi di cronaca nel corso dei 45 minuti iniziali regalano un tiro di Kessié ben parato da Strakosha (9’) e un contatto dubbio tra Luis Alberto e Musacchio – non sanzionato dall’arbitro - nell’area di rigore rossonera.

TRIPLO CIRO - Il rientro dagli spogliatoi, per il Milan, è ancora più traumatico perché la Lazio dilaga calando addirittura il poker. Il sinistro di Ciro, sulla straordinaria giocata di Parolo, vale la tripletta (48’) e un minuto più tardi va in scena il contropiede (iniziativa ancora dell’ex attaccante del Dortmund) che viene finalizzato da Luis Alberto. La reazione, o quella che ne rimane, vede un timido tentativo di Suso, gli ingressi in campo di Kalinic e Calhanoglu e il gol della bandiera di Montolivo (56’) dopo un tiro sbagliato del fantasista turco. Nel finale di gara c’è ancora spazio per l’inesauribile Immobile, che salta in maniera netta Bonucci e manca di poco il 5-1, e per il fallo di Parolo su Bonaventura che costa il rosso.